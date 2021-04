Valdano: «Quando o Bernabéu estiver pronto Anfield é que vai parecer um campo de treinos»

Jorge Valdano não poupou nas palavras para responder a Jurgen Klopp, o treinador do Liverpool que depois do jogo para a Champions com o Real Madrid disse que o Estádio Alfredo Di Stéfano parecia "um campo de treinos".





"É preciso ter em conta que o Real Madrid não joga em Valdebebas para tirar vantagem competitiva", disse o antigo jogador e ex-treinador dos merengues. "O Bernabéu, mesmo vazio, intimida os adversários. O Real Madrid é quem mais perde com a mudança de cenário. Koeman disse-o e é verdade: o Real vai ter um estádio do século XXI e, quando estiver terminado, Anfield [estádio do Liverpool] é que vai parecer um campo de treinos."Koeman considerou que Klopp "desprestigiou" o Real Madrid e o argentino concorda. "Ele tem razão. Às vezes não se dizem as coisas porque parece que se está a defender o rival, mas quando as coisas são do senso comum, essa questão não se coloca. Só engrandece quem o diz porque não se deixa condicionar por uma perceção um pouco maléfica de que não se pode dar nada ao inimigo. Felizmente há treinadores que proporcionam um bom ambiente", acrescentou Valdagno.O Real Madrid recebe hoje o Barcelona (20h00), na 30.ª jornada da LaLiga.