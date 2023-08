Valdano 'tranquiliza' adeptos do Real Madrid: «Não se preocupem com Mbappé, vou buscá-lo ao aeroporto»

A novela que envolve Kylian Mbappé continua, sendo evidente a tensão entre PSG e Real Madrid. Nesse sentido, Jorge Valdano, antigo jogador e treinador dos merengues, tentou 'tranquilizar' os adeptos do clube espanhol."Se as pessoas continuarem fartas de Mbappé, não se preocupem que eu vou buscá-lo ao aeroporto", referiu o também ex-diretor desportivo do Real Madrid, aproveitando para brincar com a situação durante uma palestra na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).Apesar de desejar ver o internacional francês com a camisola dos blancos, Valdano não vê a mudança concretizar-se para já. "De momento, é um não caso. Espero que se torne num caso", perspetivou.Recorde-se que Mbappé não aceita qualquer proposta de renovação do PSG, ainda que já tenha tornado público o desejo de realizar mais uma época no clube da capital francesa. No entanto, o atual campeão francês não quer o avançado sair a custo zero e, por isso, está a forçar a saída do jogador de forma a ser compensado financeiramente pela sua saída.