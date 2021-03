Van der Vaart: «Mourinho disse-me 'é melhor saíres porque vou comprar o Ozil'»

Rafael Van der Vaart trabalhou com José Mourinho duas épocas no Real Madrid e, em declarações ao talkSPORT2, o antigo médio, de 38 anos, elogiou a franqueza do treinador português do Tottenham.





"É um treinador incrível. Estive com ele duas épocas no Real Madrid, é um tipo honesto e creio que todos os jogadores que trabalharam com Mourinho não dizem mal dele. Ele protege os seus futebolistas", constatou o holandês.Van der Vaart recordou uma conversa que teve com o técnico sobre a sua saída dos merengues. "Nesse momento ele disse-me 'Rafa, vou comprar o Ozil. Por isso acho melhor saíres do clube. Se ficares, também está bem, mas acho que és demasiado bom para ficares no banco. Tenta ir para outro lugar'. E eu fui para o Tottenham", lembrou.