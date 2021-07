Varane deixa carta de despedida aos adeptos do Real Madrid: «Foram 10 anos incríveis»

Poucos dias depois de ter sido oficializado no Manchester United, Raphael Varane deixou nas redes sociais uma carta de despedida aos adeptos do Real Madrid, clube onde esteve nos últimos 10 anos.





"Os últimos dias foram carregados de muitas emoções, sentimentos que agora quero partilhar com vocês", escreveu o francês nas redes sociais. "Depois de 10 anos incríveis e maravilhosos no Real Madrid, um clube que estará sempre no meu coração, chegou o dia de me despedir.""Desde que cheguei, em 2011, superámos juntos todas as expectativas, conseguimos coisas que jamais cheguei a sonhar. Quero agradecer a todos os treinadores e a todas as pessoas que trabalharam no clube por tudo o que fizeram por mim", acrescentou, deixando também palavras de carinho aos adeptos que, "com a sua exigência", sempre o levaram "a dar o melhor".No final, deixou a garantia que Espanha, país onde nasceram os seus filhos, será sempre especial para si.