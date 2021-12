Varane: «No Real Madrid ganhas a Champions e os adeptos não te felicitam...»

Hoje no eixo da defesa do Manchester United, Raphael Varane tem um longo e vitorioso passado ligado ao Real Madrid. Foram 10 anos passados no clube da capital espanhola, com quatro conquistas da Liga dos Campeões, entre outros títulos. Em declarações ao 'The Telegraph', o central de 28 anos abordou a relação peculiar com os adeptos madrilenos."Depois de venceres a Champions League, os adeptos não te dão os parabéns. Apenas dizem: 'muito bem, vamos para o próximo'", revelou Varane, que lembrou não ter vencido a competição apenas uma vez e, ainda assim, "sempre disseram a mesma coisa".De acordo com o internacional francês, isto influenciou na decisão de mudar de clube, quando assinou com os red devils em agosto, por 40 milhões de euros. "Acredito que às vezes é necessário desfrutar do que tens e o que conquistámos era muito bom. Nem sempre festejámos juntos, pois, por exemplo, depois da última Liga dos Campeões tivemos o Mundial", pontuou Varane, afirmando que esse ambiente no clube o fez "querer mudar de ares"."Às vezes queria apertar um botão de pausa para ter tempo de celebrar os êxitos", rematou o central, sem esquecer que "o Real Madrid é especial" justamente pela "mentalidade muito diferente" que possui.