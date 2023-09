«Vi que um dos rapazes gravava a minha amiga»: aparece em vídeo íntimo de jovens do Real Madrid e conta tudo

Uma das protagonistas do vídeo íntimo que alegadamente foi divulgado, sem consentimento, por parte de quatro jogadores dos escalões de formação do Real Madrid deu uma entrevista ao jornal 'As', onde contou o que aconteceu do dia 15 de julho, quando as imagens foram gravadas, nas ilhas Canárias, até hoje. Sofia (nome fictício), de 18 anos, diz que as relações sexuais com os jogadores foram consentidas, mas que a divulgação das imagens é que não.



"Convidaram-me, juntamente com duas amigas, a passar o dia no Amadores Beach Club. Chegámos por volta das 3 da tarde e tudo corria bem. Eles estavam a comer, numa rotina normal de férias, enquanto nós estávamos na piscina privada. É como se fosse uma cabana com piscina", recordou Sofia. "Eles pediam bebidas, tudo corria normalmente, conversávamos. Até que começaram a acontecer 'coisas'."



E prosseguiu: "A dada altura eu e a minha amiga, que é menor de idade, entrámos num espaço que tem cortinas e começámos os típicos jogos destas idades, parvoíces. Depois, algo se passa com a minha amiga, é verdade o que dizem nas notícias [relações sexuais consentidas]. Eu estava com outro dos jogadores, a 'flirtar'. Uma terceira amiga estava com outro futebolista e o quarto rapaz encontrava-se na piscina. (...) A dada altura vi que um dos rapazes gravava a minha amiga. Primeiro vi o telemóvel, depois percebi que o telefone passava para outro jogador.... Não sei se nesse momento estavam a gravar, mas a seguir conversámos as três e concluímos que nos tinham filmado."



Um dos futebolistas apercebeu-se da conversa e disse às raparigas que ia falar com os companheiros. "Disse-lhes que não estava bem gravar pessoas sem o seu consentimento. Mas seguramente que enquanto conversávamos sobre isto eles já deviam ter divulgado as imagens pelo Instagram ou pelo Whatsapp."



"Eu e a minha amiga, menor de idade, pedimos-lhes que apagassem os vídeos e que o fizessem ali, à nossa frente. Mostraram-nos cinco. Passaram um em que aparecíamos as duas de costas e apagaram-no. Mas já deviam ter divulgado tudo antes...", acrescentou Sofia.



Só mais tarde, em agosto, as jovens perceberam que os vídeos tinham mesmo sido divulgados. "Soubemos através do namorado da minha amiga, que era do grupo de um dos jogadores", contou Sofia. "Depois de tudo isto estávamos em Lanzarote e um rapaz do Real Madrid C que estava na equipa de três deles disse-me que sabia o que tinha acontecido nas férias deles na Gran Canária. Não me disse que tinha o vídeo ou que o tinha visto, mas que sabia das coisas que tinham sido feitas. Foi aí que telefonei à minha amiga menor e decidi dizer-lhe que o vídeo tinha sido divulgado. Ela e a mãe decidiram apresentar queixa porque, obviamente, é menor de idade."



A jovem garante que não sabia que o vídeo estava a ser divulgado. "Não, até o namorado da minha amiga me ter dito que me tinha visto. Aí decidi denunciar. Faço-o com base no testemunho desse rapaz. Somos duas vítimas e não apenas uma", explicou Sofia, acrescentando: "Eu confiei na palavra deles porque vi que apagaram os vídeos à minha frente. Só que naquele momento não pensei que enquanto conversámos as três eles tinham passado as imagens a outras pessoas."