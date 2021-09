Vieiri: «Disseram-me que há 100% de hipóteses de Haaland ir para o Real Madrid, mas…»

Christian Vieri e Antonio Cassano abordaram, numa conversa na BoboTv, um canal na plataforma de streaming Twitch, os possíveis reforços do Real Madrid nos próximos mercados de transferências. Lewandoski, Haaland e Mbappé foram alguns dos nomes sonantes que os antigos internacionais italianos apontaram ao clube merengue.





"Disseram-me: 'Tem cuidado, que o Bayern quer contratar o Haaland'. E também que o Real Madrid quer o Lewandowski por alguns anos. Para mim fazia sentido", começou por dizer Cassano.Por outro lado, Vieri contrapôs imediatamente. "Disseram-me que há 100% de hipóteses de que Haaland vá para o Real Madrid, mas não sei se é verdade, foi o que me disseram". Para Cassano, se a transferência do Haaland se realizar será um "Mbappé Ciao".Segundo avança o 'AS', Mbappé deverá chegar ao Real Madrid já em janeiro e, desta forma, Haaland seria a prioridade dos merengues no mercado de transferências do próximo verão. Mas a contratação do norueguês não será fácil, visto que o Paris Saint Germain é outro dos clubes interessados na transferência do avançado do Borussia Dortmund. O jornal espanhol avança ainda que Lewandoski só será hipótese caso não seja possível contratar Haaland.