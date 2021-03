Vinicius abre a porta do Real Madrid a Ronaldo: «É uma lenda»

Vinicius Junior não esconde a confiança no seu trabalho e assume mesmo que pode vir a ser "um dos melhores" do Real Madrid. Em entrevista à TNT Sports, o avançado brasileiro abordou também um dos temas quentes por estes dias nos merengues - a possibilidade do regresso de Cristiano Ronaldo à capital espanhola.





"Cristiano é uma lenda neste clube. Conquistou muito. Não posso dizer muito porque não sei o que se está a passar, mas será sempre bem-vindo", afirmou.