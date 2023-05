Vinícius Jr. em bate-boca com Javier Tebas: «Omitir só faz com que sejas igual aos racistas...»

Vinícius Jr. teceu este domingo, após o final do jogo do Real Madrid contra o Valencia, duras críticas à inércia da Liga espanhola quanto aos insultos racistas que os jogadores recebem nos estádios de futebol. Em mensagem nas redes sociais, o avançado brasileiro criticou a postura do organismo quanto a este tema e não se livrou de uma resposta de Javier Tebas, presidente da La Liga, logo após ter sido novamente alvo de insultos racistas.





"Já que aqueles que deveriam não te explicam o que pode a La Liga fazer em casos de raciscmo, nós tentámos explicar-te, mas tu não apareceste em nenhuma das duas datas combinadas que tu próprio solicitaste. Antes de criticares e insultares a La Liga, é preciso que te informes bem. Não te deixes manipular e ceritifica-te que compreendes plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos", escreveu o líder do organismo através das redes sociais.

Pois bem, Vinícius Jr. não se deixou ficar e respondeu também ele ao presidente da Liga. "Mais uma vez, em vez de criticar os racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que tu fales e finjas não ler, a imagem do teu campeonato está abalada. Lê as respostas à tua publicação e terás uma surpresa... Omitir só faz com que sejas igual aos racistas. Não sou teu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtags não me comovem", acrescentou o brasileiro.