Vinicius Jr. não faz por menos: brasileiro tem 39 pessoas a trabalhar para ele

Vinicius Jr. tem tido um início de época no Real Madrid de grande nível. As suas exibições valeram-lhe a chamada à seleção brasileira e esta época parece poder ser de grande sucesso para o jovem brasileiro. Este sucesso não se deve, contudo, apenas ao jovem jogador, mas também à ‘VJR Team’, um grupo que ajuda o jogador em várias vertentes e que é constituído por… 39 pessoas.





O 'Globoesporte' desvendou alguns detalhes sobre a equipa que apoia Vinicius Jr. no dia-a-dia e facto é que o extremo não tem mãos a medir no que toca a ter os melhores cuidados físicos e mentais.O internacional canarinho tem uma equipa, apelidada de ‘VJR Team’, que se encarrega de que o jogador esteja bem assessorado, tenha um bom acompanhamento nos cuidados físicos (treinos e alimentação) e consiga os melhores acordos com as melhores marcas para a sua imagem. Para tudo isto, Vinicius Jr. conta com uma autêntica empresa de 39 pessoas, das quais 12 trabalham em exclusividade para o brasileiro.Entre aqueles que trabalham exclusivamente para o extremo do Real Madrid, há um cozinheiro, encarregue de preparar refeições equilibradas para o jovem; um fisioterapeuta que acompanha o jogador após treinos e jogos; um fotógrafo e um cameraman profissional que o acompanham diariamente; vários membros de um ‘Family Office’, responsáveis por gerir o património familiar do jogador; membros de uma empresa que gere a carreira do jogador na Europa; e, por último, trabalhadores de assistência legal e logística da TFM, agência que acompanha o jogador desde que começou a brilhar no Brasil.