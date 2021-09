Vinicius Jr.: «Sempre disse que ia chegar a hora em que marcaria muitos golos seguidos»

Vinicius Jr., extremo do Real Madrid, vive um dos melhores momentos da carreira neste início de época. Com os rumores da possível chegada de Mbappé ao Bernabéu, o lugar do brasileiro no plantel começava a ser questionado, porém a resposta que tem dado dentro de campo tem convencido adeptos e treinador, o que deixa o internacional canarinho muito confiante para o futuro.





"Isto é o produto de muito trabalho, muitas horas a treinar em Valdebebas e lutando para melhorar a definição. Desde que cheguei a Madrid sempre disse que ia chegar a hora em que marcaria muitos golos seguidos. Desde que começou a temporada sinto-me muito bem. Tenho a confiança do mister e de todo o staff técnico. Essa confiança faz-me pensar que posso falhar e se acontecer, volto a tentar outra vez", explicou o jogador de 21 anos em entrevista ao jornal As., onde marcou um excelente golo, pôs inclusivamente os adeptos a pensar se seria necessário adquirir o passe de Mbappé, pois muitos acreditam que o potencial de Vinicius poderá ser suficiente. Quando questionado sobre este assunto o brasileiro apenas mostrou admiração pelo francês: "Mbappé é um grandíssimo jogador, gosto muito do seu jogo, sou fã dele. Tenho a certeza que vai fazer uma grande temporada no PSG e vai fazer as coisas bem. Em breve veremos o que fará com o seu futuro".Apesar das boas exibições este ano, a época passada não foi fácil para o brasileiro. Durante este mercado, o nome do jogador foi associado a vários empréstimos que permitissem Vinicius ter tempo de jogo regular que não vinha a ter com Zidane no comando técnico. Contudo, o brasileiro sempre se mostrou contra saída: "Só queria triunfar no Real Madrid, pelo meu presidente e pelos adeptos que sempre me apoiaram incondicionalmente. A minha família e eu queremos estar muitos anos aqui e não queremos viver outra experiência. Há aqui jogadores que levam muitas temporadas no clube e ganharam muitos. Quero ser como eles".O extremo admitiu que durante a época passada foi difícil atingir bons resultados e performances, devido à pandemia e à falta de adeptos e que o regresso dos fãs tem sido fulcral para melhorar o desempenho: "Em Valdebebas [centro de treinos] era muito difícil para nós. Sobre todo para mim que gosto de jogar com os adeptos e estou acostumado à paixão que se vive com o futebol no Brasil. Perceber o alento das pessoas quando estás no relvado é único. Por isso acredito que com o regresso do público será mais fácil lutar para ganhar o maior número de títulos".Vinicius foi ainda questionado sobre se conseguirá manter a forma e alcançar o prémio de melhor marcador da liga, na frente do colega Benzema. A resposta do jogador foi clara: "Espero continuar a marcar muitos golos, mas também o vou ajudar a meter muitos".