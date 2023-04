Vinícius Júnior responde a tweet que 'ataca' arbitragem do Girona-Real Madrid

Vinícius Júnior recorreu esta terça-feira às redes sociais para, após a derrota pesada sofrida pelo Real Madrid no terreno do Girona (2-4) , deixar (indiretamente) algumas críticas à arbitragem, respondendo a um tweet que lembrava o momento da partida em que viu cartão amarelo."Vinícius Júnior estava no chão e o jogador do Girona chutou a bola contra ele. Vinícius reclamou, levou cartão [amarelo] e o adversário nada", podia ler-se na publicação em questão."LaLiga", respondeu o brasileiro, num comentário acompanhado de dois emojis que deixaram claro que não concordou com a decisão.Refira-se que, durante o encontro, Vinícius foi várias vezes assobiado quando tinha a bola nos pés e chegou mesmo a ouvir alguns insultos vindos das bancadas do Estádio Montilivi, casa do Girona.