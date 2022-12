Vinícius: «Os racistas continuam a ir aos estádios e a La Liga segue sem fazer nada...»

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Vinícius Jr. recorreu este sábado às redes sociais para denunciar comportamentos racistas por parte de adeptos durante o encontro entre o Valladolid e o Real Madrid, deixando ainda uma 'bicada' aos responsáveis da Liga espanhola de futebol."Os racistas continuam a ir aos estádios e a assistir ao maior clube do Mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada. Continuarei de cabeça erguida e a comemorar as minhas vitórias e do Real Madrid. No final, a culpa é minha", escreveu o internacional brasileiro na página oficial do Twitter.