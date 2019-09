Zidane: da emoção de Vinícius à receção de Rodrygo que soube... a "hóstia"

Zinedine Zidane mostrou-se satisfeito com a- segunda consecutiva -, em jogo da 6.ª jornada da liga espanhola. O técnico francês dos merengues destacou o trabalho de todos os jogadores, destacando os nomes de Vinícius Júnior e Rodrygo."Fico contente por eles. Às vezes esquecemo-nos que ambos têm 18 anos e vimos a emoção que tiveram por marcar no Bernabéu. Adorei o controlo de bola de Rodrygo [no segundo golo]. Foi a hóstia. Para o Vinícius, marcar aqui é muito importante. Estou muito contente", revelou Zidane, em declarações prestadas no final do encontro."Tento sempre dar-lhe confiança. São rapazes muito jovens e estamos aqui para que continuem a melhorar. Fico feliz por ele. Ele precisava disto. Agora, vamos seguir em frente, descansar e saber que fizemos uma grande partida", frisou.