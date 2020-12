Zidane comentou goleada (31-0) da equipa de benjamins: «Que façam como no basquetebol»

Zinedine Zidane comentou esta segunda-feira a goleada (31-0) da equipa de benjamins do Real Madrid sobre o Villaverde San Andrés, que publicamente mostrou a sua indignação com a situação, considerando que a 'solução' pode passar por uma estratégia semelhante à utilizada no basquetebol, mas que essa decisão não está nas suas mão.





"A vitória dos benjamins por 31-0? Estão ali para jogar, aconteça o que acontecer. Lamentavelmente casos como este pode acontecer. É um pouco feio sofrer 31 golos, mas não competência do treinador dizer que não ataquem. É mais uma coisa da federação... que façam como no basquetebol que depois de atingir uma diferença de 50 pontos a partida termina", sugeriu o treinador francês."Mostramos a nossa indignação com este tipo de situações no futebol de formação. Por um lado, os clubes grandes deviam utilizar estratégias desportivas para evitar estas goleadas, por outro a federação precisa reestruturar estas categorias", referiu no domingo a SAD do Villaverde San Andrés, no Twitter.