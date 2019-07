Zidane corte Bale da convocatória

Gareth Bale está cada vez mais isolado no Real Madrid. Depois de ter sido dado quase certo numa formação do futebol chinês, este fim de semana, agora o extremo galês ficou fora da convocatória de Zinedine Zidane para a Audi Cup, que se disputa em Munique. O técnico francês, que havia convocado Bale para a International Champions Cup, decidiu deixá-lo desta feita em Madrid, forçando assim ainda mais a saída do jogador.





Éder Militão, Casemiro e James Rodríguez também não fazem parte da lista, dado que sej juntaram aos trabalho do emblema de Madrid esta segunda-feira. Courtois, lesionado, também é ausência notada para o confronto com o Tottenham, a contar para as meias-finais da Audi Cup.