Zidane e a saída de Sergio Ramos: «Foi uma honra tê-lo como companheiro e jogador»

O ex-treinador do Real Madrid Zinedine Zidane agradeceu esta quinta-feira a Sergio Ramos a "história que juntos escreveram" no clube merengue e qualificou o central espanhol como uma "lenda" e um "grande capitão".

"Lenda. Foi um grande prazer e uma honra tê-lo como companheiro e jogador! Um grande capitão para a história. Muito obrigado por tudo", escreveu nas redes sociais, ao lado de uma foto em que está com Sergio Ramos com o último troféu da 1.ª Liga que ambos conquistaram ao serviço do Real Madrid.

O futebolista internacional espanhol Sergio Ramos disse hoje que "ninguém está preparado para dizer adeus ao Real Madrid", numa cerimónia de homenagem efetuada após o anúncio da saída do defesa central, após 16 épocas no clube.

"Chegou um dos momentos mais difíceis da minha vida, ninguém está preparado para dizer adeus ao Real Madrid. Cheguei pela mão dos meus pais, dos meus irmãos, era apenas um jovem, e hoje tenho uma família maravilhosa, com a minha mulher e quatro filhos", disse, em lágrimas, o futebolista.

Sergio Ramos, de 35 anos, chegou ao Real Madrid em 2005/06, proveniente do Sevilha, clube da sua região natal, no qual se formou e ainda representou nos seniores, em 2003/04, 2004/05 e num único jogo em 2005/06.

Pelos merengues, o defesa lembrou a conquista de 22 títulos, com "esforço, sacrifício, dedicação e profissionalismo".

Na cerimónia, também o presidente do clube, Florentino Pérez, deixou a porta aberta ao jogador e capitão, dizendo que o Real Madrid será sempre a sua casa.