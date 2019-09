Zidane e o dérbi de Madrid: «O jogo de pré-época nada tem a ver. Não estou preocupado»

Na antevisão do dérbi de Madrid, agendado para este sábado às 20 horas, Zinedine Zidane afirmou que a responsabilidade é a mesma sendo treinador ou jogador e que os merengues "estão prontos para o jogo".Na pré-temporada os dois clubes defrontaram-se, com a vitória a sorrir ao Atlético Madrid, com uma goleada por 7-3 , resultado que Zidane desvaloriza: "O jogo da pré-época não tem nada a ver.""Amanhã temos um jogo que queremos ganhar e não mudamos a nossa ideia. sabemos das dificuldades, que teremos pela frente um grande adversário, mas eles também vão ter dificuldades".Zidane não quis destacar qualquer jogador do Atlético Madrid e diz que a sua equipa sabe bem o que fazer: "Não estou preocupado com nada, sabemos o que precisamos de fazer. Teremos de colocar muitas coisas no jogo, não apenas intensidade", referiu.