Zidane e um possível regresso de Ronaldo: «Vocês sabem o que Cristiano é para o Real Madrid»

Depois de esta sexta-feira terem corrido notícias em Espanha dando conta de que Jorge Mendes teria contactado o Real Madrid para avaliar um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Santiago Bernabéu, Zinedine Zidane foi hoje confrontado com a questão e lembrou o quão importante CR7 foi na história do clube.





"Bem, vocês sabem o que é o Cristiano para o Real Madrid, o que fez e o carinho que todos temos por ele. O que ele fez foi magnífico. Mas agora é jogador da Juventus e está muito bem lá. Não posso dizer mais nada, dizem-se muitas coisas, mas há que respeitar", frisou o treinador dos merengues na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Elche.Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem sido muito criticado estes dias em Itália, depois do afastamento da Juventus dos oitavos de final da Liga dos Campeões às mãos do FC Porto.Em França, o 'Le Parisien' reafirmou ontem que o capitão da Seleção Nacional