Zidane em carta aos adeptos: «Vou-me embora porque sinto que o Real já não me dá o apoio que necessito»

Zinedine Zidane, técnico que está de saída do Real Madrid, segundo anunciou a equipa espanhola na passada quinta-feira, deixou uma carta aberta ao universo do clube, revelada pelo jornal espanhol 'AS', onde explica as razões para sair e onde afirmou "não estar cansado de treinar".





"Queridos madridistas,Desde há vinte anos, desde o primeiro dia que pisei a cidade de Madrid e vesti a camisola branca, sempre me deram o vosso carinho. Sempre senti que havia algo muito especial entre nós. Foi uma honra enorme ser jogador e treinador do clube mais importante da história. Queria escrever esta carta para me despedir de todos vós e explicar-vos a minha decisão de deixar o banco", começou por dizer o treinador francês.E prosseguiu: "Quando em março de 2019 aceitei voltar a treinar o Real Madrid, depois de um descanso de oito meses, foi porque o presidente Florentino Pérez me pediu, mas também por tudo aquilo que vocês me diziam todos os dias. Quando encontrava um de vós na rua, sentia o vosso desejo de me ver outra vez com a equipa. Mas hoje, as coisas são diferentes. Vou-me embora porque sinto que o clube já não me dá a confiança que necessito, não me dá o apoio para construir algo a médio/longo prazo. Sei que neste clube, quando não ganhas, tens de ir embora".Recorde-se que Zidane venceu a Champions ao serviço do clube espanhol enquanto treinador em três épocas consecutivas, começando em 2015/2016 e terminando em 2017/2018, altura em que abandonou o comando técnico do clube pela primeira vez.