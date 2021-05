Zidane está de saída do Real Madrid e já falou do adeus

Não há mesmo volta a dar. Zinedine Zidane vai deixar de ser o treinador do Real Madrid no final da temporada, mesmo que os merengues operem uma reviravolta e conquistem o campeonato. A informação é avançada pelo jornal ‘Marca’, que revela o facto de o técnico francês, de 48 anos, até já ter informado os jogadores de que tem a decisão tomada depois de refletir muito.

Essa conversa aconteceu no passado sábado, depois da eliminação aos pés do Chelsea na Liga dos Campeões, e na véspera de defrontar o Sevilha em jogo determinante a contar para La Liga. Zidane esteve algum tempo a falar com os jogadores antes do arranque do treino, explicando os motivos que o levam a tomar esta decisão, algo que fez com que a conferência de imprensa começasse mais tarde do que é habitual.

Ainda assim, uma mensagem forte que o francês deixou é a de manter o foco nos últimos dias que tem na segunda passagem pelo comando técnico do Real Madrid. A lenda dos merengues aponta à vitória nas duas últimas jornadas para ter hipótese de conquistar o campeonato pela terceira vez na sua carreira e conseguir uma saída em grande.

De acordo com a referida fonte, Zidane sente que o ciclo chegou ao fim e que está na hora de virar a página e mudar de ares, mesmo sendo já um dos treinadores com mais títulos na história do Real. O francês vai despedir-se com 11 ou 12 troféus – depende da liga – e a verdade é que só Miguel Muñoz, com 14, somou mais conquistas.

Com Zidane de malas feitas para abraçar um desafio diferente, os blancos mantêm os olhos postos na mesma lógica para tratar da sucessão. Ainda segundo o jornal espanhol, o nome mais forte para assumir o comando técnico no Santiago Bernabéu é Raúl, outra lenda do Real Madrid. Massimiliano Allegri e Joachim Löw são outras hipóteses para o cargo, embora com menos força.