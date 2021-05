Zidane já comunicou aos jogadores e à direção que vai deixar o Real Madrid

A imprensa espanhola avança que Zinedine Zidane está de saída do Real Madrid e o jornal 'As' adianta mesmo que o treinador francês comunicou a decisão ontem à direção e aos jogadores.





Zidane tinha contrato até 2022, mas depois do último jogo do campeonato ponderou o seu futuro e decidiu deixar o clube. Era uma ideia que, segundo o jornal de Madrid, o técnico vinha a maturar há algumas semanas, mas só ontem se terá tornado definitiva.O treinador francês fez questão de comunicar a decisão aos jogadores, por isso, depois de informar Florentino Pérez, enviou uma mensagem a cada um deles, informando-os da sua saída e agradecendo-lhes o compromisso que todos demonstraram enquanto trabalharam juntos.O 'As' acrescenta ainda que a decisão de Zidane não surpreendeu o balneário, pois há várias semanas que o treinador vinha a deixar indícios de que poderia estar de partida. Fê-lo no balneário, nas palestras, e nas conferências de imprensa, esquivando-se sempre às perguntas sobre o seu futuro.O jornal 'Marca', por sua vez, acrescenta que no clube ficou a ideia no mês de janeiro - quando os merengues foram eliminados da Taça do Rei - que a equipa precisava de uma remodelação profunda, não apenas ao nível do treinador. Mas a relação de Zidane com Florentino Pérez foi sempre cordial e nunca se alterou.Em Madrid já se olha para o futuro e o 'As' escreve que já há algum tempo o clube prepara a sucessão de Zidane. Já falaram com Massimiliano Allegri e com Raúl.Nas nas últimas horas ganhou também forma a possibilidade de o técnico poder vir a ser Antonio Conte, que deixou o Inter depois da conquista do campeonato.