Zidane: «Não é fácil gerir uma equipa como o Real Madrid porque todos dão opinião»

Depois do empate com o Chelsea (1-1), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o Real Madrid volta amanhã à liga espanhola, com a receção ao Osasuna. Os merengues estão na luta pelo título e não querem perder pontos. Mas Zinedine Zidane admite que não é fácil gerir as coisas numa equipa como os merengues, onde toda a gente tem opinião sobre tudo.





"Fizemos o que era conveniente", explica o técnico francês, quando lhe perguntam se fez as rotações que devia, pois tem no plantel 6 jogadores com mais de 3 mil minutos jogados e muitos lesionados. "Não é fácil gerir uma equipa como o Real Madrid porque todos dão opinião. De quem é a culpa? Não há que procurar culpados, trata-se de uma época diferente em todos os sentidos. A preparação é fundamental e nós não a tivemos, por isso é complicado. Se não te preparas com tempo podem acontecer coisas destas. Fazemos a gestão da melhor maneira possível."O Real Madrid tem mais lesões do que o resto dos clubes, contrapõem os jornalistas. "Não sei, estou só a dizer o que penso. Talvez nós tenhamos tido um pouco mais de lesões, mas chegámos a esta fase com tantas dificuldades que estou contente com o que os jogadores fizeram. Quando há seis ou sete jogadores muito importantes que não estão vocês perguntam 'então, que se passa?'. Mas estamos a seguir em frente."E recusa-se a falar em milagre. "Como milagre? Não, se estamos onde estamos isso é fruto de muito trabalho e dedicação."Zidane explica que o segredo para ganhar a LaLiga. "O importante é somar o máximo de pontos possível. Vamos lutar até ao final por esta prova."