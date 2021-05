Zidane não quer "dar problemas" na saída: «Vou tornar as coisas muito fáceis ao Real Madrid»

A eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões criou muita especulação em torno do futuro de Zidane. A imprensa italiana diz que o francês vai suceder a Pirlo na Juventus e que Allegri vai rumar aos merengues. Caso se confirme a saída, Zidane deixou a promessa.





"Vou tornar as coisas muito fáceis ao Real Madrid, porque me deu tudo. Não quero dar problemas. Mas o tema maior são as quatro partidas em falta", disse o técnico na antevisão do jogo frente ao Sevilha, para o qual não terá Sergio Ramos, de novo lesionado. "São uma boa equipa e estão a mostrá-lo."Do lado dos andaluzes, Julen Lopetegui saiu em defesa de Zidane. "O trabalho dele fala por si. É impróprio duvidar das suas capacidades. Ele é o treinador certo para o Real Madrid", sublinhou.