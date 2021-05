Zidane: «Nunca falo em árbitros, mas hoje estou chateado»

O Real Madrid-Sevilha terminou empatado (2-2) e fez estalar a polémica no futebol espanhol devido à intervenção do VAR num lance de penálti. Ou melhor, em dois lances de penálti... no mesmo minuto.





Passamos a explicar. Na sequência de um canto para o Sevilha, os andaluzes pediram mão na bola de Militão na área merengue mas a jogada prosseguiu com Benzema a correr, isolado, para a baliza adversária. O francês foi derrubado pelo guarda-redes Bono e seria penálti para o Real Madrid. Só que o VAR interveio e, ao analisar o lance anterior, foi assinalado castigo máximo para o Sevilha, que Rakitic converteu com sucesso - Hazard viria a empatar o jogo já nos descontos.Após o apito final, Zidane dirigiu-se ao árbitro a pedir explicações e, na conferência de imprensa, o treinador do Real Madrid não escondeu o seu desagrado pela decisão. "Não entendo nada. Se há mão do Militao, também há mão do jogador do Sevilha. O árbitro não me convenceu com a explicação. Nunca falo em árbitros, mas hoje estou chateado. Mas é o que é, já não se pode mudar nada. Estou contente com o nosso jogo. Merecíamos mais pois fizemos uma segunda parte espetacular", afirmou o técnico francês.Confrontado sobre o estado da arbitragem e o contributo do VAR, Zidane foi taxativo. "O árbitro tem que me explicar as regras da mão. Eu confio no futebol. O que estou a dizer é que vi duas mãos e eles apitaram a nossa", atirou.