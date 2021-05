Zidane: «O Real Madrid pode ser melhor equipa sem mim»

Na antevisão da partida frente ao Villareal para a última jornada da liga espanhola, o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, rejeitou falar sobre o seu futuro e, mas quando questionado se achava que os merengues estariam melhor sem ele, a resposta foi curta mas convincente: "Claro que sim".





"O mais importante não é se a equipa é campeã comigo ou com outro treinador. O importante é a equipa e queremos conseguir conquistar aquilo que a todos nos motiva. Com tudo o que se passou este ano, acredito que os jogadores estão preparados para fazer um jogo de grande nível. Temos a sorte de estar num grande clube e de poder desfrutar cada momento. É verdade que foi uma temporada complicada, mas estamos focados na conquista do título", afirmou o treinador. E continuou: "São quase 20 anos nesta casa. Agradeço muito aos jogadores e a toda a gente pelo apoio que me têm dado".Zidane estará de saída do Real Madrid no final da época, sendo que Massimiliano Allegri e Raúl parecem ser os nomes mais sonantes para ocupar o cargo. A equipa espanhola encontra-se neste momento na segunda posição na tabela, dois pontos atrás do Atlético Madrid, pelo que não depende de si própria para chegar ao título.