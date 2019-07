Zidane regressa ao Real Madrid após morte do irmão

O treinador Zinédine Zidane, que falhou por quatro dias a preparação do Real Madrid devido à morte do irmão, retomou esta terça-feira os treinos em Montreal, no Canadá, onde a equipa está a fazer a primeira fase da pré-temporada.Zinédine Zidane deixou na sexta-feira a concentração do Real Madrid no Canadá, a fim de se deslocar para França, devido à grave doença do seu irmão Farid, que acabou por morrer no sábado.Desde então, a orientação do plantel esteve a cargo dos adjuntos do treinador francês, David Bettoni e Hamidou Msaidie, sob a supervisão do preparador-físico Gregory Dupont.Hoje, após um dia de descanso, a equipa do Real Madrid regressou às sessões de preparação no Montreal Imapact, já com a presença no relvado do treinador francês, que reintegrou a comitiva na noite de segunda-feira.Zidane, de 47 anos, teve como novidades no seu regresso a Montreal as presenças de Isco e do presidente do clube, Florentino Pérez, que no domingo chegou ao Canadá.