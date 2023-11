À atenção do Benfica: Real Sociedad com serviços mínimos frente a rival modesto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo solitário de Carlos Fernández já na segunda parte (aos 66 minutos) valeu o triunfo da Real Sociedad frente ao modesto CD Buñol, equipa do 6.º escalão do futebol espanhol e cujo plantel inclui vários veteranos, carimbando assim a passagem dos bascos à 2.ª eliminatória da Taça do Rei.

Sem contar com os lesionados Zubeldia, Brais Méndez, Merino, Barrenetxea, Tierney e André Silva, o técnico do adversário do Benfica na Liga dos Campeões poupou o guarda-redes Remiro – Unai Marrero estreou-se na equipa principal – além de Kubo, Traoré, Oyarzabal e Aihen Muñoz, todos titulares na Luz. Os miúdos Magunazelaia e Urko foram titulares, bem como Odriozola de regresso após recuperar de lesão.

Além disso, Le Normand e Zubimendi também foram poupados e entraram apenas na reta final da partida (82’). É que no próximo sábado à noite os bascos recebem o Barcelona, seguindo-se a receção aos encarnados na Champions.

Numa exibição apagada, Carlos Fernández – lançado para a 2ª parte – decidiu com uma recarga oportuna após uma defesa de Paco ao remate de Dadie, que também foi lançado.