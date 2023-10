À atenção do Benfica: Real Sociedad vence pela margem mínima antes da visita à Luz

A Real Sociedad venceu este sábado, o Maiorca, por 1-0, partida que antecedeu a visita dos bascos ao Estádio da Luz. Brais Méndez, com um cabceamento certeiro, apontou o golo solitário do encontro, quando o relógio marcava os 64 minutos. Pouco depois, o conjunto espanhol voltou a marcar por Oyarzabal, mas este acabou por ser anulado pelo VAR.Já na reta final do encontro, o Maiorca esteve muito perto do empate, na sequência de um canto. Primeiro a barra e depois um defesa, praticamente em cima da linha de golo, evitaram o golo do conjunto insular.Com este resultado a Real Sociedad ultrapassou o Athletic de Bilbao e subiu ao quinto lugar da classificação, mas com mais um jogo disputado que os rivais do país Basco.