André Silva marca golo da vitória da Real Sociedad na Taça de Espanha

Um golo do português André Silva deu esta quarta-feira a vitória à Real Sociedad, clube adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, no terreno do Andratx, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Espanha.

Em Maiorca, nas Baleares, a Real Sociedad prescindiu de muitos titulares e deu oportunidade a jogadores menos utilizados, como é o caso do internacional luso, marcador do único golo da partida, aos 56 minutos.

O Andratx, do quarto escalão do futebol espanhol, foi um adversário empenhado, mas a qualidade dos bascos, sextos na Liga e já apurados na Champions para os 'oitavos', veio ao de cima.

Rui Silva, também internacional luso, defendeu a baliza do Bétis na vitória por 2-1 sobre o Villanovense, igualmente do quarto escalão.

O outro clube grande da Andaluzia, o Sevilha, triunfou por 2-0 em casa do Atlético Astorga, do quinto escalão.

A péssima época do Almeria, lanterna-vermelha da Liga principal, estendeu-se à Taça, perdendo por 1-0 em casa do Barbastro, do quarto escalão.

A lei do mais forte fez-se sentir nos outros jogos que opuseram equipas da La Liga a formações do escalão secundário: o Las Palmas afastou o Tudelano (2-1, após prolongamento), o Maiorca ganhou ao Valle de Egüés (3-0), o Alavés ao Terrassa (1-0) e o Rayo Vallecano ao Yeclano (2-0).