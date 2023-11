Barrenetxea: «Di María é um perigo para qualquer defesa»

Barrenetxea será certamente uma das setas apontadas à baliza do Benfica no encontro de amanhã, referente à 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Ora, na antevisão, o extremo espanhol de 21 anos referiu que os encarnados são uma equipa "muito dura" e centrou atenções em Di Maria, referindo-se ao internacional argentino como um jogador "diferente". "Acho que o Benfica é um clube muito grande, com jogadores muito bons. Como equipa são muito bons, é uma equipa muito dura e espero que não tenham o seu melhor dia individualmente. O Di María é um jogador diferente, um jogador que tem ganho tudo e um perigo para qualquer defesa. Mas sabemos o que devemos fazer, só pensamos no que podemos fazer e no que podemos melhorar."





"Sabemos disso mas não mudamos, já temos jogado com diferentes formações. Temos estado bem e acho que o importante é o nosso jogo, o que podemos fazer com bola. Estamos concentrados no nosso jogo."

"Acho que a pressão nesta competição é para todos, todos querem seguir em frente. Para nós, e um jogo fulcral. O Benfica tem de vencer amanhã para continuar mas acho que não devemos pensar em pressões e há que desfrutar do jogo porque não vivemos isto todos os dias."



Luta pelo primeiro lugar do grupo...



"Acho que é complicado. O Inter também é uma grande equipa. Jogar aqui é um sonho para todos, todos queremos continuar na prova. O jogo de amanhã determina estarmos nos oitavos. Para nós, é quase uma final e devemos fazer o que melhor sabemos"



Quando viu o sorteio, imaginava que a Real poderia estar hoje nesta situação?



"O futebol fala-se no campo, na relva. Em todos os jogos temos feito um trabalho incrível. No início podes não acreditar mas o campo determina onde vais estar. Acho que estamos onde merecemos"





"Há que ter agressividade para matar os jogos, algo em que insiste tanto o treinador [risos]. Matar o jogo, porque um bom futebol já temos mas devemos afinar e marcar mais golos""É a máxima competição europeia, o máximo que podemos aspirar. É um sonho. Quando era pequeno via sempre, via o Real Madrid, o Barcelona e nunca acreditas que podes jogar esta competição. Penso para mim que é uma coisa normal mas a verdade é que é incrível"."A derrota foi dura. Depois do que a equipa fez, marcarem nos descontos… dói. Mas fizemos um bom jogo. Conseguimos dominar mas quando não se tem a vitória garantida estas equipas podem acabar com o jogo. Estamos com muita vontade, esperamos que não se repita."