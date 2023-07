David Silva preocupa na Real Sociedad

O veterano David Silva sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e arrisca falhar grande parte da época na Real Sociedad. Segundo o clube basco, o médio de 36 anos saiu do treino de quinta-feira com dores no joelho e os exames médicos acabaram por revelar o pior cenário.





Ainda assim, o internacional espanhol será submetido a novos exames na próxima semana, de forma a apurar com mais exatidão a natureza do problema e respetivo tempo de paragem. Alerta vermelho em San Sebastián, dado que David Silva foi um indiscutível para o técnico Imanol Aguacil na campanha que levou a Real ao 4º lugar em 2022/23.

Valencia descarta Cavani

Edison Cavani recebeu guia de marcha em Valencia, integrando o lote de descartados pelo técnico Rúben Baraja. O avançado de 36 anos, que na última época fez 7 golos, já não seguiu para estágio , tal como Uros Racic (ex-Sp. Braga), Castillejo, Marcos André e Comert.