Espanha trabalha para naturalizar defesa da Real Sociedad

Poucos dias depois do anúncio da retirada internacional de Sergio Ramos, o jornal espanhol 'AS' adianta que nos bastidores da federação espanhola se trabalha para que Robin Le Normand, defesa francês da Real Sociedad, possa muito em breve representar a Roja. De acordo com o referido jornal, o jogador de 26 anos, que atua nos bascos desde 2016, já iniciou o processo de pedir de nacionalidade espanhola, tendo como objetivo claro atuar pela seleção do país vizinho.Em condições normais, o defensor nascido em Pabu, no norte de França, apenas poderia pedir a nacionalidade espanhola ao cabo de 10 anos a residir em território espanhol de maneira legal e continuada - em 2026, portanto -, mas segundo o referido jornal irá pedir uma autorização especial, que terá de ser ratificada pelo Conselho Superior de Desporto. Caso este organismo considere, como se espera, que esta naturalização representa "uma importante ajuda" para o desporto espanhol, o processo avançará rapidamente e Normand terá o passaporte nas mãos em questão de semanas.Caso todo este cenário se confirme, o defesa central da Real Sociedad seguirá os passos de Aymeric Laporte, com o qual poderá até formar dupla no eixo da defensiva da Roja. Laporte, nascido na vila francesa de Agen, atua na seleção espanhola desde 2021, isto depois de ter passado grande parte da sua carreira no Athletic Bilbao (entre 2011 e 2018).Normand, refira-se, é um dos principais destaques da atual campanha da Real Sociedad (a atual terceira colocada), tendo esta temporada disputado 19 jogos da Liga espanhola.