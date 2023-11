Imanol Alguacil e o jogo com o Benfica: «É um jogo de vida ou de morte para eles»

Imanol Alguacil desvalorizou o facto de o Benfica ter mudado de sistema tático recentemente e de ter começado a jogar com três defesas centrais. Na antevisão ao jogo com os encarnados, a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, o técnico da Real Sociedad lembrou que a formação de Roger Schmidt ainda procura conquistar os primeiros pontos na prova e atirou a pressão para o lado das águias."Não existem dúvidas nenhumas que têm uma grande equipa e amanhã têm um jogo de vida ou morte. Estão feridos e vai ser um jogo muito diferente. Vai ser muito, muito difícil", disse o técnico da turma basca, complementando: "Se muda algo com três centrais? Não. Talvez 70 por cento das equipas estão a jogar com uma linha de 5… Depende dos jogadores disponíveis, do treinador, de que movimentos fazem os alas. Temos demonstrado que não interessa a equipa contrária e a técnica que utilize. O Barcelona também joga com três centrais. Para nós, é indiferente. Quando estamos ao nosso nível, não interessa.". "Será uma grande noite, aconteça o que acontecer porque estar na Champions com a nossa Real a somar sete pontos num grupo onde estão Benfica e Inter... Queremos continuar a dar estes passos. Começámos bem mas amanhã, especialmente, queremos que todos saiam da Arena emocionados"."Espero que o comportamento seja magnífico da parte de todos, isso é o mais importante. Vamos dar tudo dentro de campo. Temos de mostrar quem somos também fora do campo"."Têm grandes jogadores, um grande treinador e temos a certeza que o jogo vai ser muito muito diferente, independentemente do sistema será um jogo completamente diferente. É uma equipa campeã, que fez uma grande Champions, pela qual tenho muto respeito. Respeito por toda a história, pelos jogadores. Vamos ter muito trabalho mas estamos preparados"."Sermos nós próprios, sem dúvida nenhuma".. "Não posso sair de um jogo daqueles e ser um ator, dizes coisas que não sinto e penso. Às vezes não posso dizer certas coisas mas os sentimentos não posso esconder. Estávamos muito zangados porque tivemos uma ocasião única, mas o futebol é assim"."Supresa nenhuma porque faltam dois pontos. Isso não signiffca que vamos fazer o mesmo nos 3 jogos que faltam. A mudança vai colocar as coisas muito difíceis porque é uma equipa campeã, que não se rende, que vem com vontade de desforra. Acho que vamos ver um Benfica totalmente diferente, jogue como jogar. Será um jogo totalmente diferente. Para vencermos vamos ter de fazer o nosso melhor jogo""Não, as finais são em maio. Este é um jogo importantíssimo e por isso espero que se gere, amannhã, a famosa onda de 25 metros, que sejam os adeptos que provoquem essa grande onde. Amanhã temos de fazer explodir o estádio entre equipa e adeptos. É importante mas não é nenhhuma final porque faltam três jogos"."Não é só a minha equipa que sofre nos últimos minutos. Em Portugal também haverá. Na liga espanhola, a partir dos 90' acontece muito, somos mais uma dessa equipas… E por que razão? Quando uma equipa perde, arrisca de forma muito agressiva e às vezes tem um prémio, outras não".