Imanol Alguacil nas nuvens com vitória sobre o Benfica: «Não tenho palavras»

Imanol Alguacil era um treinador naturalmente satisfeito com o triunfo da Real Sociedad sobre o Benfica . Na análise à partida, o técnico dos bascos assumiu-se "sem palavras", elogiou a atuação dos seus pupilos, mas ao mesmo aproveitou para colocar alguma água na fervura."Não tenho palavras. Este início está a ser espetacular. Jogámos frente a uma excelente equipa, um clube histórico. Para jogar neste estádio tínhamos de jogar bem. Houve fases, a nível ofensivo, que nos divertimos em campo. Espero que todos os adeptos da Real Sociedad estejam orgulhosos com o jogo de hoje.Gostei de tudo. Não posso dizer nada de mal. A personalidade da equipa não é nova. É ousada. Defensivamente e ofensivamente estivemos bem e é complicado levarem-nos a melhor.Faltam duas vitórias e há muito caminho para fazer. Temos de continuar a trabalhar. Nada está decidido. Temos de ter o máximo respeito pelos adversários. Hoje, por exemplo, fomos superiores ao Benfica, mas nada nos garante que será assim na segunda volta.Há muitas equipas na Liga dos Campeões que chegam às finais ou meias-finais e na época seguinte levam autênticas bofetadas. Fizemos sete pontos em nove possíveis. Há um caminho muito grande pela frente. Não nos enganemos. Todas as equipas que estão neste grupo são de primeira linha.Os jogadores estão a dar a vida em campo, pela Real Sociedad. Quando estão inspirados acontecem coisas como aconteceram hoje. Mas isso é mérito dos jogadores. Estamos a fazer coisas boas, mas isto é só o início".