Real Sociedad muda o nome do estádio de Anoeta para 'Reale Seguros'

? COMUNICADO OFICIAL: ‘Reale Seguros Stadium’ es el nombre del nuevo estadio de la #RealSociedad @Reale_Seguros ? https://t.co/TRiRowGUsW — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 1, 2019

Vinte e cinco anos depois, o mítico Anoeta terá um novo nome. O Real Sociedad vai mudar o nome do estádio Anoeta para 'Reale Seguros', depois de ter chegado a acordo com a companhia de seguros para os próximos seis anos. O anúncio foi feito pelo próprio clube através das redes sociais, uma novidade que não caiu bem junto dos adeptos."Anoeta será sempre Anoeta" e "'Reale Seguros Stadium'? O que é isto? Para quê que consultam os sócios? Com este tipo de decisões só fazem que nós nos sentimanos cada vez menos identificados com o nosso clube" foram alguns dos comentários que surgiram por parte de alguns adeptos nas redes sociais.Jokin Aperribay, presidente do Real Sociedad, afirma ser uma "excelente notícia" para o clube, de forma a continuar com o processo de reestrução do estádio. "É uma excelente notícia para a Real ter a Reale Seguros como companheiro de viagem nesta nova etapa do nosso estádio", afirmou.Localizado no Bairro de Amara de San Sebastián, o estádio Anoeta foi construído na temporada 1992/93 e, desde então, tinha sido a 'casa' do Real Sociedad.