Real Sociedad prolonga contrato com internacional sueco Alexander Isak até 2026

A Real Sociedad chegou a acordo com o futebolista sueco Alexander Isak para a renovação do seu contrato até 2026, por mais duas épocas do que o vínculo anterior, subindo a cláusula de rescisão para 90 milhões de euros.

O clube basco anunciou o acordo através de um comunicado publicado na sua conta nas redes sociais e a renovação implicará uma melhoria das condições económicas auferidas pelo jogador, muito cobiçado por vários clubes europeus, e a subida em 20 milhões de euros no valor da cláusula de rescisão, que era de 70 milhões.

O presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay, e o diretor para o futebol, Roberto Olabe, deslocaram-se propositadamente a Estocolmo para fecharem o novo contrato com o dianteiro sueco, que estava a serviço da seleção do seu país no Euro'2020, eliminada nos oitavos de final pela Ucrânia.

"Estou muito contente por continuar na Real. É um grande clube, onde me sinto muito querido e estou ansioso por estar de novo com os meus companheiros e de ver os adeptos no estádio. Estou desejoso de começar a jogar por vocês. Força Real", foi a mensagem enviada pelo avançado sueco aos adeptos bascos.

Apesar de não ter marcado qualquer golo neste Euro'2020, o seu desempenho deixou excelentes indicações e Isak juntar-se-á à equipa para iniciar a pré-temporada no dia 26 de julho.

A Real 'blinda' assim um dos seus principais ativos, contratado há dois anos por 6,5 milhões de euros ao Borussia Dortmund, que dispunha de uma cláusula de recompra de 30 milhões, mas o clube basco, antes de acertar a renovação com Isak, chegou a acordo com o clube alemão para eliminar essa cláusula a troco de uma compensação financeira, que diversos órgãos de comunicação social estimam em quatro milhões de euros.