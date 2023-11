Acionista do Sevilha insultada à porta do estádio: «Vais arruinar-nos»

Imágenes MUY FEAS en SEVILLA. Esto NO DEBE OCURRIR.



Carolina Alés, consejera del club hispalense, ACOSADA e INCREPADA a la salida del partido #ChiringuitoSevilla. pic.twitter.com/fJovdkUmyW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2023

Após a derrota do Sevilha frente ao PSV, que ditou a eliminação do emblema espanhol da Liga dos Campeões, Carolina Alés, conselheira e acionista do clube, foi insultada à porta do estádio Ramón Sánchez Pizjuán.Nas imagens captadas pelo programa ‘El Chiringuito’ é possível ouvir as palavras de revolta dos adeptos sevilhanos: "Sai, sai!", "Vais arruinar-nos", "Estás a rir-te de nós", "Demite-te".Carolina Alés respondeu aos adeptos: "Não me vou deixar intimidar por esta gente".Pepe Casto, presidente do Sevilha, também tentou acalmar os ânimos: "Estamos irritados e zangados. Tal como estão os adeptos nós também estamos. Temos de nos acalmar. Calma e trabalho. Não há outra maneira", afirmou em declarações ao canal ‘Movistarplus’.