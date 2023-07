Carmona voltou a Espanha e amanhã já se apresenta no treino do Sevilha

José Ángel Carmona ya está en Montecastillo y se pondrá mañana mismo a las órdenes del técnico. pic.twitter.com/v64WF0PeDV — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 12, 2023

Falhada a transferência para o Sporting, José Ángel Carmona já está de volta a Espanha e, segundo o Sevilha, irá já na quinta-feira voltar aos treinos às ordens do técnico José Luis Mendilibar no estágio que decorre em Montecastillo, na região de Jerez de la Frontera.O lateral direito, recorde-se, esteve a um passo de reforçar o Sporting, mas o negócio viria a fracassar à última hora. Do lado dos leões apontou-se para problemas nos exames médicos , uma versão que foi negada por fonte próxima do jogador do Sevilha.De resto, não deixa de ser curioso o facto do próprio Sevilha ter partilhado nas redes sociais um vídeo da chegada de um jogador a estágio, quando este está longe de ser figura.