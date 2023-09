«Contratação de Sergio Ramos é uma falta de respeito pelos adeptos do Sevilha que sofreram o seu desprezo»

Sergio Ramos foi anunciado como reforço do Sevilha, mas a contratação está a gerar polémica. Esta terça-feira, os "Biris do Norte", ultras do clube espanhol, emitiram um comunicado, no qual dão conta do desagrado em relação à vinda do central para os andaluzes."Como grupo ultra do Sevilha há quase 50 anos, queremos manifestar o nosso repúdio por aqueles que propuseram esta assinatura. Não nos move o ódio ou o ressentimento, mas sim o amor e o orgulho pelo nosso clube, pela sua história e pelos seus adeptos. Consideramos que a simples proposta desta contratação já é uma falta de respeito pelos valores que nos tornaram grandes, pelos símbolos e lendas que defenderam o nosso escudo e pelos milhares de adeptos do Sevilha que sofreram o desprezo deste jogador no passado", escreveram.O grupo de adeptos deixou ainda duras críticas à direção do clube: "Pensamos que esta contratação beneficia mais os interesses de alguns dirigentes, que não entendem nem compreendem o que faz a grandeza do Sevilha e que apenas se preocupam com os seus interesses pessoais e/ou económicos. Não somos o seu coro e estaremos sempre ao lado do Sevilha, mas não daqueles que o mancham com as suas decisões".Recorde-se que,, Sergio Ramos pediu desculpa pelos seus comportamentos contra os adeptos do Sevilha quando estava no Real Madrid: "Passaram-se 18 anos, cometi erros e quero pedir desculpa a qualquer adepto que se sentiu ofendido. Sou mais um para remar na mesma direção e estou desejoso para começar".