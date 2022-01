Corona após assinar pelo Sevilha: «Ansioso para estar dentro de campo e dar muitas alegrias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jésus Corona foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Sevilha e já falou com a nova camisola vestida. "Olá sevilhistas. Estou muito contente por estar aqui a conhecer-vos e muito ansioso para estar dentro de campo e dar-vos muitas alegrias", frisou o extremo mexicano, numa mensagem publicada nas redes sociais do clube espanhol.Corona deixou o FC Porto após seis épocas e meia, onde realizou 287 jogos oficiais e apontou 31 golos pelos dragões, tendo conquistado dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.