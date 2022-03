Corona e a ida para Sevilha: «Quando entrei no avião disse 'finalmente, graças a Deus'»

Jesús Corona, jogador mexicano que em janeiro trocou o FC Porto pelo Sevilha, deu uma entrevista ao jornal espanhol 'Marca' onde analisou a sua chegada ao clube da Andaluzia. Há muito que o avançado, de 29 anos, estava na mira de Julen Lopetegui, treinador com quem tinha trabalhado no Dragão."Disse na altura e volto a repetir, estava há algum tempo à espera desta contratação. A possibilidade de vir para cá entusiasmava-me muito e quando entrei no avião disse 'finalmente, graças a Deus'. A minha família via na minha cara o que tínhamos conseguido. Mas foi o primeiro passo porque ainda falta muito", contou Tecatito.O desejo do Sevilha em contratá-lo acabou por motivá-lo ainda mais. "Quando insistiam sentia-me lisonjeado e trabalhava ainda mais. Isso empurrou-me porque sabia que tinha essa responsabilidade, ia chegar. Agora tenho que dar resultados, ajudar a equipa e é o que pretendo fazer a cada dia."Corona elogiou, também, Lopetegui. "Está cada vez melhor. Está muito tranquilo porque confia na equipa e é o que nós queremos dentro do grupo", sublinhou, aludindo depois à sua própria evolução. "Amadureci dentro e fora do campo, cuido-me mais. Também tenho objetivos pessoais, quero tentar ir mais além em termos de esforço, fazer mais assistências, mais golos, tentar somar para a equipa."O Sevilha visita amanhã o West Ham, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com uma vantagem de um golo conseguida no encontro em casa. "Vai ser um jogo complicado, conhecemos a liga inglesa, vimos o West Ham, mas estamos determinados a passar esta eliminatória."