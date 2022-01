Corona: «Era feliz no FC Porto mas precisava de outros objetivos»

Jesús Corona foi esta segunda-feira apresentado pelo Sevilha e o mexicano, que jogou alguns minutos na partida de ontem, diante dos rivais do Betis, na Taça do Rei, mostrou-se feliz com a mudança para a Andaluzia."Sinto muitas emoções positivas. Estou muito feliz por estar aqui e por já ter jogado os meus primeiros minutos. As boas-vindas foram espectaculares. Desde que saí do avião trataram-me de forma espectacular e fizeram com que a minha adaptação fosse perfeita. Falei com o Chicharito, ele desejou-me sorte falou maravilhas do clube e da cidade. Agradeço-lhe por isso", disse o jogador do mexicano.Corona não esconde que a ida para Sevilha estava na sua mente há algum tempo. "Já há algum tempo espera vir para aqui, saber o que era o Sevilha, com um treinador que me queria. Sinto-me feliz por ter feito este caminho, agradeço ao FC Porto pelo muito que consegui, mas sentia que eu e a minha família precisávamos de outros objetivos. Estava nessa fase e sinto-me realizado por o ter conseguido."Depois, explicou que quer "ajudar a equipa". "Quero que a equipa continue a ser uma das favoritas na Liga Europa e fazer o meu trabalho. O que o mister espera é isto mesmo, que faça o meu jogo e que desfrute do futebol. Só assim se pode sobressair."