Corona: «Há um ano e meio que tenho vindo a ter conversas com Lopetegui»

Apresentado esta segunda-feira no Sevilha, Jesús Corona era há muito desejado por Julen Lopetegui, o treinador da formação andaluz que trabalhou com o mexicano no FC Porto em 2015/16.O jogador admitiu que as conversas com Lopetegui para se mudar para o Sevilha não são de agora. "Se não me escapa a memória, há um ano e meio. Tenho vindo a ter conversas com ele e com o meu companheiro Oli (Oliver Torres), que já esteve no FC Porto e sempre me falou bem de cá. Isso fez-me ter uma ideia mais forte para vir", reconheceu Corona.Recorde-se que já no mercado do último verão o mexicano tinha sido dado como