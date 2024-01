Demissão por excesso de peso: TAD dá razão ao Sevilha no caso Joris Gnagnon

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Sevilha no caso Joris Gnagnon, depois de o clube espanhol ter, em 2021, demitido o central francês por excesso de peso Segundo explica o 'AS' esta quinta-feira, o TAD achou que a condição apresentada por Gnagnon era "incompatível com os padrões do futebol profissional" e, por esse motivo, considerou que este não devia ser indemnizado em 4 milhões de euros, tal como tinha pedido à FIFA em setembro de 2022.A mesma fonte refere ainda que as várias oportunidades que o Sevilha deu para Joris Gnagnon reverter a situação - como ser acompanhado de perto por nutricionistas, que lhe atribuíram planos especializados para a perda de peso - foram também tidas em conta.Recorde-se que Joris Gnagnon, atualmente sem clube aos 27 anos, também deixou o Saint-Étienne em maio de 2022 por má forma física. O jogador ter-se-á apresentado no emblema francês com 20 quilos a mais, razão que motivou o despedimento.