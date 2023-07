Diretor desportivo do Sevilha confirma negociações com Sporting por Carmona

Víctor Orta, diretor desportivo do Sevilha, confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o clube está em negociações com o Sporting por Carmona, lateral espanhol pretendido pelos leões "Revelar essas conversações seria um absurdo. Estão abertas, mas veremos onde vão terminar", disse o dirigente.Refira-se que Carmona, de 21 anos, tem contrato com o Sevilha até 2025 e deverá custar perto de 5 milhões de euros aos cofres do Sporting, num acordo válido por cinco temporadas.