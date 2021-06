Em Inglaterra dizem que Lopetegui recusou proposta do Tottenham

Julen Lopetegui terá estado muito próximo de assinar com o Tottenham, segundo revela o jornalista do 'Sunday Times' Duncan Castles. Ao que parece os spurs - que negoceiam com Paulo Fonseca - estariam dispostos a pagar a cláusula de rescisão do treinador do Sevilha, fixada em mais de 4,5 milhões de euros, tendo ainda apresentado uma proposta económica irrecusável, mas Lopetegui acabou por declinar "por razões familiares", segundo explica o mesmo jornalista.





O treinador sempre disse gostar de estar em Sevilha, onde apurou o clube duas vezes para a Liga dos Campeões, ganhou a sexta Liga Europa e andou em lugares de discussão do título espanhol.Quando lhe perguntaram sobre o seu futuro no final da temporada deixou uma garantia. "Vou continuar a falar com vocês [jornalistas] na próxima época."