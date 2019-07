Ex-FC Porto Fernando reforça Sevilha

Fernando Reges é reforço do Sevilha., o antigo médio do FC Porto foi oficializado, esta sexta-feira, no clube Andaluz. Depos de duas temporadas ao serviço dos turcos do Galatasaray, o internacional brasileiro assinou um contrato válido por três épocas com o Sevilha, clube orientado por Julen Lopetegui, anunciou o emblema espanhol através das redes sociais.







"Estou muito contente por estar neste grande clube. Tenho de trabalhar muito para dar o melhor de mim mesmo e é isso que prometo fazer todos os dias. Não tive grande sorte aqui quando vim cá por outras equipas, mas agora vou dar tudo para mudar essa sorte e ganhar o maior número de jogos possíveis. Já tive a oportunidade de falar com os meus companheiros de equipa. A exigência aqui no Sevilha é muito grande e vamos trabalhar para conseguirmos o melhor possível para o clube", afirmou o médio.Na última temporada, Fernando realizou 22 partidas, tendo marcado dois golos pelos turcos.