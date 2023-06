Insólito: Sevilha coloca todo o plantel na lista de transferíveis

A ’Radio Marca’ noticia, esta sexta-feira, que o Sevilha terá de "vender muitos jogadores para saldar a dívida" de 90 milhões de euros.Os membros da direção sevilhana foram informados por José Castro, presidente do clube, e apanhados de surpresa. Há mesmo quem diga que terá sido este um dos motivos para a saída de Monchi do cargo de diretor-desportivo, deixando o sucessor, Victor Orta, com uma tarefa árdua em mãos: a de construir um plantel digno para o atual detentor da Liga Europa quando se avizinha uma sangria na equipa.Os jogadores que podem render uma maior quantia de dinheiro são En Nesyri, Bono e Lucas Ocampos. O Sevilha terá mesmo já ‘oferecido’ alguns jogadores a clubes da Premier League e, em particular, ao Manchester United.