Isco vai reforçar o Sevilha

O internacional espanhol Isco, que recentemente terminou contrato com o Real Madrid, vai assinar por duas temporadas com o Sevilha, anunciou este domingo o clube andaluz, da Liga espanhola, em comunicado divulgado no site oficial.

"O Sevilha alcançou um princípio de acordo com Isco (...) para que se torne no terceiro reforço para a temporada 2022/23. O jogador já se encontra em Sevilha, para realizar os exames médicos na segunda-feira. Se tudo correr normalmente, assinará um contrato para as próximas duas temporadas", informou o Sevilha.

Isco, de 30 anos, terminou em junho uma ligação de nove anos ao Real Madrid, clube ao qual chegou em 2013, então proveniente do Malága, depois de ter feito toda a formação no Valência.

O médio internacional espanhol (38 internacionalizações) contabilizou 353 partidas e 53 golos ao serviço dos merengues, mas nas últimas quatro temporadas vinha perdendo o estatuto de titular. De resto, em 2021/22 participou em apenas 17 partidas, três das quais de início.

Entre 2013 e 2022 ajudou o Real Madrid a conquistar três Ligas espanholas, uma Taça de Espanha, três Supertaças espanholas, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e quatro Mundiais de clubes.